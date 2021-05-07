Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 10:00 — REGNUM Письмо гвардии майора Дмитрия Петракова дочери от 18 сентября 1942 года.

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Оригинал Кругом рвутся вражеские снаряды, и здесь же растёт цветок. Радио REGNUM создан 04.05.2020 в 22:00