Москва, , 14:43 — REGNUM Отчеты о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны быть направлены ответственными ведомствами до 17 августа текущего года. Такие поручения по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию дал 5 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что профильные ведомства обязаны до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет, а до 10 июня российские Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

При этом всего в перечне поручений российского правительства по реализации послания главы Российского государства значится 58 пунктов, и они, помимо поддержки семей с детьми и беременных, затрагивают вопросы модернизации здравоохранения, поддержки отечественного туризма, предоставления государственных услуг и обеспечения финансовой устойчивости региональных бюджетов.

Отметим, 21 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет в нынешнем году.