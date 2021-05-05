Стокгольм, , 14:12 — REGNUM После информации о том, что некоторые полицейские в Швеции прививались от COVID-19 оставшимися дозами вакцины, которые в противном случае были бы выброшены, газета Aftonbladet сообщает, что руководство Полиции разослала внутреннее электронное письмо, в котором разъясняется, что вакцинация сотрудников ведомства по остаточному принципу запрещается. Об этом стало известно 5 мая.

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«Мы послали такую директиву довольно давно. Мы считаем, что иммунизация сотрудников, не участвующих в текущем этапе [вакцинации], неуместна, потому что должна действовать схема вакцинации Агентства общественного здравоохранения», — заявил в интервью газете представитель Полиции Швеции Пер Энгстрём.

Согласно источникам Aftonbladet, после разосланного внутреннего электронного письма сотрудники Полиции Швеции выражают сильное разочарование своим руководством.

«Мы чертовски раздражены. Речь идет о дозах, которые иначе были бы просто выброшены», — заявил газете офицер Полиции на условиях анонимности.