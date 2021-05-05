Иваново, , 13:55 — REGNUM В Ивановской области 112 394 человека получили прививки первым компонентом вакцины «Спутник V», за сутки привиты 870 человек. Об этом сообщили 5 мая в пресс-службе правительства региона. Оба компонента вакцины получили 83 055 человек, в том числе 2168 человек завершили полный курс вакцинации за последние сутки.

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По данным оперштаба, на данный момент каждый второй житель региона, получивший прививку от коронавируса, старше 60 лет. Полный курс вакцинации завершили 44 389 человек старше 60 лет — это 53,45% от общего числа привитых двумя компонентами вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Ивановской области проводится во всех лечебных учреждениях по предварительной записи, также без записи получить прививку первым компонентом вакцины можно в пунктах иммунизации населения в торговых центрах Иванова «Серебряный город», «Тополь», «Ясень», «РИО» и «Леруа Мерлен», на железнодорожном вокзале и в «Павильоне здоровья» в парке имени Степанова.