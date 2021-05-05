Белград, , 13:53 — REGNUM Сепаратистское Косово может предъявить иск Сербии за геноцид только через другое государство — через Албанию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 5 мая в эфире сербского телеканала «Пинк».

По словам Вучича, Сербия — единственная страна, которая «существовала и до сих пор существует в юридическом смысле в Косово и Метохии». Поэтому, сказал он, Приштина может подать подобный иск только в том случае, если ей в этом поможет Албания, а это значило бы «де-факто объединение с Албанией».

«Я прошу косовских албанцев не делать этого», — добавил Вучич.

Вучич также прокомментировал появление «нон-пейпер-документов», предусматривающих передел границ на Балканах. Сербский лидер отметил, что он лично выступает «против передела границ», но иностранные политики, которые говорят, что они также против передела границ, «открыто врут», так как они выступают как раз за передел границ Сербии.

Напомним, что ранее пресс-секретарь сепаратистского правительства в Приштине Розафа Кельменди заявила о том, что Косово планирует в следующем году подать иск в Международный суд ООН с обвинениями Белграда в геноциде.

Читайте также: Приштина намерена обвинить Белград в геноциде