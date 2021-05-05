Москва, , 14:42 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Резиуан Мирзов, играющий на правах арены за подмосковную команду «Химки», по окончании арендного срока вернется в состав «красно-белых». Об этом 5 мая сообщил агент игрока Александр Клюев, его слова приводит «Спорт-экспресс».

"У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак», — сказал он.

Также агент 27-летнего футболиста отметил, что уже после этого новый главный тренер «красно-белых» определит, нужен ему игрок, или нет.

«У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки», — добавил Клюев.

Кроме того, он уточнил, что сам полузащитник хочет качественно отыграть два матча в составе «Химок», хорошо закончить нынешний сезон и попасть в сборную России.

«После этого уже будем думать, посмотрим», — пояснил агент футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне Резиуан Мирзов сыграл в составе «Химок» в 22 матчах, в которых отметился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами.