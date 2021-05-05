Стокгольм, , 14:38 — REGNUM С 5 мая в Стокгольме начинается четвертая и заключительная фаза кампании вакцинации от COVID-19. Изначально в столичном лене Швеции будет очередь по возрастам с пятилетними интервалами. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

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«Мы начнем с того, что бронировать запись на прием смогут люди в возрасте от 55 до 59 лет», — заявила в интервью TT член регионального совета по вопросам здравоохранения Анна Старбринк.

Таким образом, жители Стокгольма 1966 года рождения и старше смогут записаться на прием для вакцинации через специальное приложение или по телефону.

Как сообщает газета Expressen, сейчас в приложении для записи Alltid öppet наблюдаются технические сбои при попытке пользователей авторизоваться.

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