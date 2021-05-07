Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 06:00 — REGNUM Матрос-пулемётчик Алексей Калюжный вместе с боевыми товарищами погиб в неравном бою с гитлеровцами в районе деревни Дальней (Камышлы) в декабре 1941 года. Записка сохранилась в противогазе красноармейца.

Оригинал Моряки-черноморцы! Уничтожайте фашистских бешеных собак. Радио REGNUM создан 04.05.2020 в 14:00