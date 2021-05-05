Москва, , 13:52 — REGNUM С начала 2021 года почти 700 автомобилей без номерных знаков эвакуировали на спецстоянки моспаркинга. Такие цифры 5 мая приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чаще всего эвакуированные машины оставляли на уличных парковках в людных местах.

«Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности», — сказано в сообщении.

Всего на спецстоянки было доставлено 120 автомобилей марки BMW, 100 Mercedes-Benz, 51 Kia, 46 Hyundai и 45 машин марки Toyota. Помимо этого, за отсутствие номеров эвакуировали 20 Porsche, 11 Lexus и даже по одному автомобилю марок Aston Martin и Maserati.

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