Под Москвой немцы должны сломить голову и сломают. Радио REGNUM
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Москва,
6 мая 2021, 23:00 — REGNUM Письмо красноармейца Андрея Полюшека жене от 8 января 1942 года. Последнее место службы: 144-я стрелковая дивизия. Причина выбытия — убит.
Оригинал Под Москвой немцы должны сломить голову и сломают. Радио REGNUM создан 04.05.2020 в 12:00
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Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.