Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 23:00 — REGNUM Письмо красноармейца Андрея Полюшека жене от 8 января 1942 года. Последнее место службы: 144-я стрелковая дивизия. Причина выбытия — убит.

Оригинал Под Москвой немцы должны сломить голову и сломают. Радио REGNUM создан 04.05.2020 в 12:00