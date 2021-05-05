Челябинск, , 13:52 — REGNUM Министерство экологии Челябинской области рекомендовало ограничить использование воздушных шаров, небесных фонариков и светошаров на праздниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Чиновники недовольны тем, что подобные атрибуты праздника позже наносят природе региона большой ущерб. «Сдувшиеся гелиевые шары падают в водоемы и на землю, где их часто проглатывают рыбы и животные, что приводит к их гибели», — отметили в министерстве.

Китайские небесные фонарики опасны для небольших животных, попадающих позже в проволочный каркас изделий. Остатки проволоки могут оказаться съеденными травоядными. А батарейки от световых шаров являются вредными для экологии (они содержат олово, магний, цинк, ртуть, никель, свинец и кадмий). При разложении они часто попадают в почву и воду, нанося урон природе и человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отметили эко-Масленицу. К празднику было создано чучело из твёрдых бытовых отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области отметили эко-Масленицу