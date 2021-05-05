Сочи, Краснодарский край, , 13:49 — REGNUM Форум журналистов Кубани открылся 5 мая, в День кубанской журналистики, в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации региона. Мероприятие продлится два дня, до 6 мая.

В этом году участники форума обсудят тему «Региональные медиа в цифровом формате: как выжить и быть эффективными». Участниками форума стали представители федеральных, региональных и районных СМИ, главы районных и краевых газет, радиостанций и телеканалов. В рамках форума состоятся лекции и мастер-классы.

День кубанской журналистики учреждён постановлением Заксобрания края в 1996 году — и приурочен к годовщине издания газеты «Прикубанская правда», начавшей выходить в 1917 году. Сегодня в Краснодарском крае зарегистрировано 465 средств массовой информации, в том числе 179 газет, 39 телеканалов и 168 радиоканалов.