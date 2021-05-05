Саратов, , 14:00 — REGNUM В Саратовской области с целью максимального охвата населения диагностические исследования на наличие антител к коронавирусу могут включить в диспансеризацию. Соответствующая задача была поставлена подведомственным учреждениям 5 мая министром здравоохранения региона Олегом Костиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Пока данная работа может вестись в тестовом режиме на базе медицинских учреждений крупных городов Саратовской области, отметил министр.

«Если мы увидим, что будут выявляться граждане, переболевшие этой инфекцией, незаметно для них, и у них есть антитела, эту программу можно было бы распространить повсеместно. В дополнении к вакцинации от COVID-19 это позволит нам увидеть реальную картину формирования так называемого популяционного иммунитета», — заявил глава ведомства.

Костин подчеркнул также, что снижать темпы ПЦР-исследований в выходные дни недопустимо. Из регионального бюджета выделены дополнительные средства для того, чтобы лаборатории работали на полную мощность, а исследования назначались всем по мере необходимости. Несмотря на снижение числа заболеваемых, ковидные госпитали должны иметь постоянный резерв коечного фонда, резюмировал министр.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 29 апреля открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал на базе филиала второй городской поликлиники областного центра на улице Московской. В ближайшее время круглосуточный прививочный пункт появится в городе Балаково.

Читайте также: В Саратове открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19

Читайте также: В Саратовской области чаще всего коронавирусом заражаются пожилые люди