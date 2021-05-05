Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Отопление в дома, попавшие в зону отключения после прорыва кипятка на Большой Морской улице в центре Петербурга, вернут лишь к утру четверга, 6 мая. Об этом 5 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Напомним, около 12:30 мск 5 мая у дома 67 по Большой Морской улице произошла коммунальная авария. Из-за дефекта на теплосети из-под земли забил фонтан кипятка. По предварительным данным, пострадали припаркованные автомобили. На место незамедлительно прибыли специалисты, которые приступили к ликвидации дефекта.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, — отметили в пресс-службе. — Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 09:00 мск 6 мая».

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