Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Надзорный орган министерства обороны США намерен изучить, как Пентагон обрабатывал сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сказано в записке представителя Пентагона, опубликованной на сайте американского военного ведомства.

Сообщается, что цель данной оценки — определить степень, в которой Пентагон предпринимал действия по вопросам неопознанных летающих объектов.

«Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки», — сказано в записке помощника генерального инспектора министерства обороны США по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.

Уточняется, что проверка начнется в уже мае 2021 года.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в июне 2021 года Национальная разведка США и другие ведомства должны представить Конгрессу «несекретные» отчеты об НЛО.

Стоит отметить, что в августе 2020 года Пентагон создал специальную рабочую группу по исследованию НЛО.