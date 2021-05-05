Киев, 5 мая 2021, 14:42 — REGNUM Новое заседание по делу о запрете «Партии Шария» состоится 28 мая 2021 года. Об этом сообщил телеграм-канал Klymenko Time.
Журналисты рассказали о том, что заседание по данному делу привлекло значительное количество сторонников партии, которые собрались у здания Окружного административного суда Киева.
Очередное заседание по делу «Партии Шария», лидером которой является украинский блогер Анатолий Шарий, намечено на 28 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года у здания Окружного административного суда Киева прошла многолюдная акция сторонников «Партии Шария», которые выступили против попыток запретить политсилу. В акции также приняли участие отдельные депутаты Верховной рады Украины.
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