Воронеж, , 13:43 — REGNUM Около 200 цветников планируют высадить в Воронеже до 10 июня, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации города. Работы по обустройству цветников стартовали 1 мая. Всего в этом году планируется высадить более 600 тыс. однолетних цветов — это бегония, петуния, тагетис, колеус, цинерария, пеларгония, бальзамин, канны, катарантус, вербена.

«На мемориальных комплексах и у памятников в Песчаном логу, на пл. Ленина, в сквере «Аллея Славы», в сквере «Их именами названы улицы», в парке «Патриотов», на пл. Черняховского, в сквере Петровский начинают расцветать красные тюльпаны, высаженные осенью 2020 года. На цветниках в сквере им. Бунина (у библиотеки им. Никитина), на транспортном кольце у Воронежского государственного университета, у кинотеатра «Пролетарий» и в Петровском сквере зацветают разноцветные тюльпаны», — рассказала руководитель управления экологии Галина Воробьева.

Новые клумбы в этом году обустроят на ул. 9 Января в районе дома 97, у городской клинической поликлиники № 4 по ул. Вл. Невского, 17а и в сквере имени архитектора Николая Троицкого в микрорайоне «Жилой массив Олимпийский, 5/2». На данный момент уже выполнена посадка однолетников в сквере «Ученых» на Университетской площади, на ул. Плехановская — на пересечении с улицами Кольцовская и Донбасская, в парке имени Дзержинского, у музея Никитина, ведутся работы по посадке у памятника «Самолет» и на площади Победы. Также в ближайшее время будет проведена пересадка тюльпанов и роз у площади Победы и в Центральном парке — ранее высаженные цветы не пережили весенних колебаний температуры.