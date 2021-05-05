Омск, , 13:42 — REGNUM По состоянию на 5 мая в Омской области подтверждено 45 984 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 49 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Список выздоровевших в регионе пополнился 57 фамилиями. За весь период пандемии в Омской области коронавирус победил 39 181 человек.

За сутки скончались два жителя Омской области с диагнозом COVID-19, за всё время — 1392.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Омской области выявили 53 носителя коронавируса, выздоровели 55 человек.

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