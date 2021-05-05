Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Первые пять дней последнего месяца весны оказались для Санкт-Петербурга очень холодными и влажными. С начала мая в городе на Неве выпала уже почти половина месячной нормы осадков. Об этом 5 мая сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Доставщик еды под дождем на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, за неполные пять дней в Северной столице уже выпал 21 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы апреля.

«При этом средняя температура воздуха оставляет всего +4,8 градуса, что более чем на 4 градуса ниже положенных по климату значений», — указал Леус.

Специалист отметил, что ждать в ближайшие дни потепления петербуржцам не стоит. До конца текущей недели столбик термометра не поднимется выше +7…+12 градусов. Кроме того, практически каждый день будут идти дожди.

«В четверг (6 мая, — прим. ред.) ещё и обильные. И только с началом новой недели потеплеет до +15 градусов, а со вторника до пятницы будет и выше +20 градусов», — подытожил Леус.