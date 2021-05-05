Братислава, , 13:42 — REGNUM Завезенная в страны ЕС российская от коронавируса «Спутник V» дала далекоидущие побочные эффекты на политическую ситуацию в этих странах, об этом заявил обозреватель Эндрю Хиггинс в статье, вышедшей 2 мая в The New York Times.

По его словам, жертвой этих «побочных эффектов» стала Словакия, принявшая у себя российский препарат в надежде, что он остановит тяжелейшую эпидемиологическую ситуацию в стране. В свою очередь, был этот шаг выгоден и для России: Москва получила небольшой, но в символическом смысле весьма значимый новый рынок для своего препарата в ЕС, регулирующие органы которого по-прежнему не хотят регистрировать вакцину и призывают членов не подписывать соглашения о поставках до получения одобрения.

«Однако эти старания словацкого лидера Игора Матовича пропали зря. Они стоили ему его должности, чуть было не обрушив все правительство», — подчеркнул обозреватель американского издания, указав на то, что «прозападное правительство Словакии», раздираемое стремлением выполнять все требования ЕС и отчаянным желанием остановить эпидемию, «мучилось в судорогах сомнений в течение нескольких недель».

По словам Хиггинса, стал ли «Спутник V» прорывом, «непонятно», однако ясно, что он «уже успел продемонстрировать свою невероятную эффективность в деле распространении разногласий и раскола в Европе». И Словакия нагляднее всего показала, как вакцинная дипломатия Москвы может иметь «чрезвычайно токсичные побочные эффекты».

Под этим Хиггинс имеет в виду то, что после решения ввести до двух миллионов доз, Братислава поссорилась с ЕС, а прозападное правительство оказалось «на грани распада» и, вместо поощрения, Матович столкнулся с бунтом собственных министров, которые обвинили его в заключении сделки с РФ за их спинами, в стремлении пойти против ЕС, а также в том, что он пал жертвой «гибридной войны» России.