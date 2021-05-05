Ханты-Мансийск, 5 мая 2021, 13:41 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 5 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 46 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 5 мая в Югре зарегистрировано 56 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 966 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.