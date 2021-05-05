Челябинск, , 13:40 — REGNUM В Челябинске 6 мая состоится генеральная репетиция торжественного построения ко Дню Победы. Она пройдёт с 16:00 до 19:00 по местному времени, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках построения пройдут военный парад, творческий эпилог, а также прохождение техники. Во время репетиции движение транспорта по проспекту Ленина будет ограничено на участке между улицами Цвиллинга и Елькина.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное построение в Челябинске состоится 9 мая, в День Победы.