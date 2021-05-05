Москва, , 13:42 — REGNUM Ко Дню Победы цифровой туристический сервис Russpass подготовил несколько тематических туров и маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом 5 мая сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов — все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы», — сказала Сергунина.

По ее словам, подготовленный маршрут по столице посвящен битве за Москву. В число мест для посещения включили такие объекты и учреждения, как обелиск «Москва — город-герой», мемориал «Могила Неизвестного Солдата» и мемориальный комплекс «Штыки», а также государственный музей обороны Москвы и музей Победы на Поклонной горе.

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