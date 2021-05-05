Минск, , 13:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич решил дополнительно поощрить граждан, которые сделали прививку от коронавируса, выплатой в размере 3000 динаров (примерно $30). Об этом он заявил 5 мая.

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«Все граждане старше 16 лет, которые уже привились или планируют привиться до 31 мая, получат от государства дополнительную выплату в размере 3000 динаров. Я ожидаю, что до конца мая будет 3 миллионов привитых», — цитирует агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что государство не будет вводить никаких дискриминационных мер против тех, кто не желает принимать вакцину от коронавируса. При этом он сказал, что непривитые работающие граждане, если они заболеют коронавирусом, не смогут получить оплачиваемые больничные.

По словам Вучича, государство сделает все, чтобы «наградить граждан, которые проявили ответственность».

Напомним, что ранее президент Сербии обещал всем совершеннолетним гражданам однократную материальную помощь в размере 30 евро, пенсионерам — 50 евро. Теперь привитые граждане смогут получить дополнительных 30 евро. Для получения денежной помощи все заинтересованные должны предварительно зарегистрироваться на специальной странице портала госуслуг.