Нур-Султан, , 13:37 — REGNUM Цены производителей промышленной продукции в Казахстане по итогам апреля выросли на 4,9%. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

Продукция горнодобывающей промышленности выросла в цене на 5,3%, обрабатывающей промышленности — на 4,6%, продукция предприятий электро-, газо-, водоснабжения — на 3,6%.

Изменение стоимости связано с ростом цен на нефть, природный газ, алюминий, медь, ферросплавы, цинк и свинец. Услуги по распределению электроэнергии выросли в цене на 7,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апреля 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 0,9%. В годовом выражении этот показатель составил 7%.

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