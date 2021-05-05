Избербаш, Дагестан, , 13:37 — REGNUM В Дагестане произошло убийство в Избербаше. Житель города поссорился со своими соседями и расстрерял их. После совершения преступления мужчина скрылся. Его поиски инициированы полицией региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 30 апреля на улице Аллея Дружбы Народов. Известно, что 63-летний Гаджикерим Г. возле одного из домов произвел несколько выстрелов из карабина «Сайга-МК-03» в 41-летнего соседа и его 63-летнюю мать. Раненый скончался на месте происшествия, а женщину с травмами доставили в больницу.

Сам стрелок скрылся с места преступления на машине «ВАЗ-111 740» белого цвета. В МВД по Дагестану обратились к жителям региона за помощью в предоставлении любой информации о возможном месте нахождения подозреваемого в совершении убийства.