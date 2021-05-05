Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM В Ростовской области ко Дню Победы волонтёры раздадут 55 тысяч георгиевских ленточек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» продолжается во всех муниципальных образованиях донского края. Волонтёры раздают чёрно-оранжевые ленточки, ставшие одним из символов праздника, в общественных местах — на площадях и в парках.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону раздача георгиевских лент прошла и на территории крупнейших вузов.

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