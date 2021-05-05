Лондон, , 13:34 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 5 мая встречу с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча состоялась в Лондоне в рамках министерской встречи стран «Большой семёрки» (G7) и продлилась 20 минут.

Известно, что представители двух стран договорились о сотрудничестве по вопросу денуклеаризации КНДР, процветания в Северо-Восточной Азии и во всем мире, а также развивать двусторонние отношения. Однако точек соприкосновения в вопросе компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны и слива загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан сторонам найти не удалось.

Стороны высоко оценили тесное взаимодействие Сеула и Токио, а также Сеула, Токио и Вашингтона по северокорейской ядерной проблеме, договорившись продолжить сотрудничество с целью достижения прогресса в денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.