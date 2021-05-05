Воронеж, , 13:31 — REGNUM Движение транспорта по четырем полосам из шести путепровода по улице Ленина в Воронеже обещают открыть в ближайшие дни, дата пока не называется, сообщили 5 мая в пресс-службе администрации города. В мэрии уточнили, что подрядчик выполнил необходимую подготовку, на подходах к путепроводу устроено подстилающие песчаное и щебеночное основания. 4 мая началась укладка нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетона.

«Завтра проведем межведомственное совещание на объекте, по итогам которого определимся с датой и временем открытия рабочего движения по четырем полосам. Мы проанализировали дорожные условия и приняли решение: общественный транспорт будет запущен по привычным горожанам маршрутам на следующий день после технического открытия путепровода», — сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице Ленина стартовала в августе 2020 года, движение по путепроводу было полностью закрыто 24 октября. Изначально власти заявляли о возможности открытия движения транспорта по путепроводу в январе 2021 года, затем сроки были перенесены на март, а затем на апрель. В конце апреля было закрыто движение транспорта и на пересечении с улицей Урицкого — для проведения работ на подходах к путепроводу.

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