Киев, , 13:34 — REGNUM У российского исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, нет запрета на въезд на Украину. Об этом заявил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко 5 мая в комментарии изданию Strana.ua.

«На данный момент запрет насчёт въезда ему на Украину правоохранительными органами не определён», — сказал чиновник.

Он напомнил, что срок предыдущего запрета истёк осенью 2020 года.

Напомним, ранее радикалы при поддержке одного из депутатов Верховной рады Украины объявили «охоту» на российского артиста. Поводом стало выступление Басты в Крыму, который на Украине всё ещё считают своей территорией.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские радикалы объявили «охоту» на российского артиста Басту