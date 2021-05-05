Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга недалеко от площади Труда забил фонтан из кипятка несколько метров в высоту. Под брызгами горячей воды и клубами пара оказались припаркованные автомобили. Об этом 5 мая сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети. Специалисты уже устраняют последствия аварии.

В центре Петербурга забил огромный фонтан из кипятка (цитата группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб», Юрий З.) Vk.com/spb_today

Коммунальная авария произошла у дома 67 по Большой Морской улице. «Улица Труда и Крюков канал заволокло паром от горячей воды, везде разбросаны камни и куски асфальта», — рассказал Юрий З.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», около полудня 5 мая в дежурную службу поступило сообщение о розливе горячей воды у дома 67 по Большой Морской улице. В 12:30 мск специалисты приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе.

«Гражданская ответственность Общества за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ», — напомнили в «Теплосети».