Саратов, , 13:33 — REGNUM В Саратове детей бесплатно научат плаванию. Глава городской администрации Михаил Исаев заявил о возобновленни работы проекта «Живу на Волге — умею плавать».

Бесплатные занятия с тренерами в группах по 10−15 человек начнутся с 24 мая. Во время каникул на тренировки приглашаются дети от семи до 12 лет. Запись начнется с 17 мая. Обучать плаванию в рамках проекта будут квалифицированные тренеры в физкультурно-оздоровительных комплексах «Юбилейный» и «Заводской», а также в бассейне «Саратов».

ИА REGNUM ранее сообщало, в феврале в Саратове открыли дворец водных видов спорта. В новом спорткомплексе можно тренироваться и проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Во дворце расположены три бассейна: прыжковый с вышкой и платформами на высоте 3; 5; 7,5 и 10 метров, плавательный на 10 дорожек и детский для обучения плаванию. Помимо этого, здесь есть специальный гимнастический зал для тренировок. Новое спортивное сооружение может принять до 1 тыс. зрителей.

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