Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Футбольный клуб «Актобе» оштрафован на 583,4 тыс. тенге ($1365) за допуск болельщиков на игру с командой «Астана», сообщили в пресс-службе казахстанской федерации футбола (КФФ).

Отмечается, что администрация клуба нарушила правила допуска болельщиков на трибуны стадионов во время проведения матчей профессиональной футбольной лиги Казахстана в 2021 году.

Отмечается, что болельщики также допустили неподобающее поведение, что нарушает ст. 66 дисциплинарного регламента КФФ. Футбольный клуб должен оплатить штраф до 4 июня 2020 года.