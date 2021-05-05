Москва, , 13:28 — REGNUM Частица Вечного огня у стен Кремля в Москве была передана участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Торжественная церемония состоялась 5 мая в российской столице.

В рамках запланированной по случаю Дня Победы акции «Путь героического огня», словацкие байкеры зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах 150 пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице. Таким образом участники мероприятия хотят выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим страну от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

В торжественной церемонии приняли участие представители Минобороны и МИД России, а также председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, который напомнил, что СССР освободил от фашизма не только свою территорию, но и несколько стран Центральной и Восточной Европы. Ценой их свободы стали жизни миллионов советских солдат.

«Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы. Хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тысяч наших бойцов остались лежать в словацкой земле», — сказал Нарышкин.

По его словам, в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, а также о героизме словацкий патриотов-участников антифашистского сопротивления.

«Память совместной борьбы с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Оно укрепляет дружбу между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине ХХ века никогда не должна повториться», — заявил председатель Российского исторического общества.

Читайте ранее в этом сюжете: Вечный огонь в Екатеринбурге подготовили ко Дню Победы