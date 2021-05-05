Приштина, , 13:26 — REGNUM Приштина не намерена продолжать «технический» диалог с Белградом о «внутренних вопросах» — когда переговоры продолжатся, они будут исключительно политическими. Об этом на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и вопросам диаспоры 5 мая сообщил вице-премьер сепаратистского правительства в Приштине Бесник Бислими.

«Мы не будем вести переговоры о новых соглашениях, мы не будем создавать новый уровень власти в Косово и не будем обсуждать внутренние вопросы», — цитирует слова Бислими телеканал РТС.

Напомним, что ранее посредник Евросоюза в диалоге о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак заявил, что для обеих сторон возобновление диалога является приоритетом, так как это обязательное условие для продвижения на пути евроинтеграции.