Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 103 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Почти столько же носителей коронавируса зарегистрировали сутками ранее, 4 мая 2021 года — 104 человек. Всего подтверждено 86 702 случая заражения вирусом.

Соответствующий диагноз за прошедшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (44 человека), Артинского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса уже более 260 тыс. человек.

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