Саранск, , 13:25 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Мужчина 1939 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 247 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая в Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 214 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1795 человек.

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