Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM Подразделения пожарной охраны в Бурятии переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

«Для обеспечения безопасности, вблизи некоторых населенных пунктов районов республики выставлены посты огнеборцев Государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Резервные караулы пожарной охраны приведены в готовность», — отметили в агентстве.

В таком режиме пожарные будут работать до прохождения неблагоприятных метеоявлений.

Добавим, что, по данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по южной половине республики ожидается ветер до 15−19 метров в секунду. Температура ночью местами опустится до — 3, — 8 градусов. Днём столбик термометра поднимется до 9, 14 градусов тепла.

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