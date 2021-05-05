Киев, , 13:24 — REGNUM Глава украинской государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины. Соответствующее заявление Дейнеко сделал 5 мая в интервью РБК-Украина.

Напомним, что еще в декабре 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая белорусскими спецслужбами террористическая группа во главе с оппозиционным активистом и бизнесменомНиколаем Автуховичемготовила теракты по всей стране и «тоннами» везла с Украины оружие.

По словам Дейнеко, эта информация совершенно не соответствует действительности. Он подчеркнул, что официально обращался к своему белорусскому коллеге за уточнениями — никаких фактов поставки оружия с Украины в Белоруссию выявлено не было.

«Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави — главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было», — сказал Дейнеко.

Он предложил не обращать внимания на заявление Лукашенко.

Также Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время охрана украинской границы с Белоруссией усилена, однако там нет каких-либо угроз.