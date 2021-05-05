Киев, , 13:35 — REGNUM На грядущем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет рассматриваться вопрос об «ухудшении экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги». Об этом сказано в документе за подписью главы СНБО Алексея Данилова, опубликованном 5 мая телеграм-каналом Klymenko Time.

Согласно документу, Данилов попросил главу правительства Украины Дениса Шмыгаля направить в СНБО материалы по структуре собственников ряда энергетических, энергопоставляющих, газопоставляющих и газосбытовых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что на Украине тремя группами учёных созданы прототипы вакцины от COVID-19.

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