Воронеж, , 13:23 — REGNUM Центральная часть Воронежа будет частично закрыта для движения и парковки автотранспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничения будут действовать 7,8 и 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 7 мая в связи с проведением репетиции парада по улице Плехановской от улицы Кольцовской до Университетской площади будет запрещена парковка с 07:00, а также закрыто движение автотранспорта с 18:00 до 22:00. 9 мая, в день празднования, запрет будет действовать с 10:00 до 22:00.

Также вводится запрет парковки автотранспорта с 7:00 8 мая до 12:00 9 мая на площади Ленина, улице Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади), проспекте Революции (от улицы Степана Разина до улицы Плехановской), улицах Кирова (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова), Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой), Пушкинской (от проспекта Революции до Театрального проезда), улицах Кардашова, Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича). С 12:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта от дома № 28 до дома № 2 по проспекту Патриотов (дублирующий проезд).

В День Победы 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта с 7:00 до 23:00 на набережной Массалитинова (от Северного моста до улицы Чернышевского) и Петровской Набережной (от улицы Большой Стрелецкой до транспортной развязки путепровода по улице 20 лет Октября). С 03:00 до 12:00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Плехановской (от улицы Кольцовской до улицы Пушкинской), с 9:00 до 16:00 — от дома № 28 до дома № 2 по проспекту Патриотов (дублирующий проезд), а с 7:00 до 12:00 — по улицам Плехановской (от улицы Орджоникидзе до Университетской площади), Пушкинской (от проспекта Революции до Театрального проезда), Кирова (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова), площади Ленина (от улицы Кирова до улицы Станкевича). Также с 07:00 9 мая до 4:00 10 мая будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина, улицам Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе), улице Кардашова, проспекту Революции (от улицы Степана Разина до улицы Плехановской), Театральному проезду. По улице Софьи Перовской движение будет закрыто с 08:00 09 мая до 01:00 10 мая.

Также 9 мая в связи с проведением праздничного фейерверка с 21:00 до 23:00 будет закрыто движение автотранспорта по проспекту Революции (от улицы Степана Разина до улицы Кольцовской), улицам Феоктистова (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), Степана Разина, Чернавскому мосту и дамбе, улице Брусилова (до Ленинского проспекта).