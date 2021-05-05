Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование порядка предоставления юридической помощи осужденным в связи с их намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), разработали депутаты от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

В Уголовно-исполнительный кодекс РФ предлагается внести поправки, в соответствии с которыми осужденные для решения вопросов, связанных с обращением в ЕСПЧ, смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также, нотариусами.

В УПК РФ предлагается указать что такие встречи предоставляются сроком до четырех часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

Отдельно прописывается порядок для проноса и использования необходимых предметов, технических средств и устройств для нотариусов и адвокатов.