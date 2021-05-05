Москва, , 13:36 — REGNUM Свое приветствие участникам и гостям международного турнира по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой шлем», который начинается 5 мая в Казани, направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 5 мая обнародован на сайте Кремля.

«Честь провести столь престижные и авторитетные соревнования досталась России по праву. В нашей стране всегда был высок интерес к этому зрелищному, динамичному виду спорта, к его уникальной истории и философии», — говорится в приветствии главы Российского государства.

Также Путин отметил, что он уверен в том, что эти соревнования станут масштабным событием, которое привлечет широкое внимание специалистов и почитателей данного вида спорта, тем более, что «в международном спортивном календаре «Большой шлем» считается одним из самых важных мероприятий в преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио, на которых спортсменам предстоит состязаться не только за медали, но и за квалификационные очки, необходимые для участия в Играх».

Кроме того, президент РФ пожелал успехов и побед участникам «Большого шлема», а всем поклонникам дзюдо — ярких и незабываемых впечатлений.

Отметим, турнир мировой серии «Большой шлем» по дзюдо состоится в Казани в период с 5 по 7 мая, и он будет этапом квалификации к Олимпийским играм в Токио, перенесенным из Парижа в Казань из-за отказа Франции от их проведения.