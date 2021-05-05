Москва, , 13:22 — REGNUM Вопрос трёхкратной вакцинации российской прививкой от COVID-19 «КовиВак» на сегодняшний день изучается. Об этом ТАСС заявил глава центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

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"Этот вопрос [трёхкратной вакцинации «КовиВаком»] изучается», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, ряду граждан, в зависимости от их индивидуальных особенностей, потребуется третья доза вакцины.

При этом Ишмухаметов подчеркнул, что разработчики «КовиВака» сами привились препаратом на этапе исследований: «Это было более полугода назад. Никто из них [разработчиков] не заболел».