Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:20 — REGNUM В Новокузнецком краеведческом музее показали сборник «Новокузнецк — город трудовой доблести». В книге рассказывается о бесценном вкладе горожан в Победу в Великой Отечественной войне.

Так, в первая глава посвящена главным индустриальным гигантам города — Кузнецкому металлургическому комбинату, Сталинскому алюминиевому заводу, Кузнецкому ферросплавному заводу, Кузнецкому машиностроительному заводу; и повествует о главных отраслях промышленности — угольной и железнодорожной. Здесь же говорится о работе в тылу врачей, преподавателей и представителей других сфер, внесших свой вклад в трудовой подвиг в годы войны. Во второй главе говорится о наградах предприятий и трудящихся Новокузнецка в период Великой Отечественной войны.

«Эта книга — ценный подарок городу к 9 Мая. Уверен, она будет интересна самому широкому кругу читателей, желающих глубже узнать историческое прошлое Новокузнецка, увидеть трудовой героизм его жителей, их неоценимый вклад в Победу», — отметил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Сборник создан на средства гранта городского конкурса социальных проектов «Новокузнецк — кузница общественных инициатив» и при поддержке проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Напомним, 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новокузнецк в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести».