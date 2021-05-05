Севастополь, , 13:16 — REGNUM Парад войск севастопольского гарнизона состоится в городе-герое в День Победы 9 мая в 10:00, сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

В параде примет участие механизированная колонна военной техники, в том числе в четвёртый раз по улицам города пройдёт Т-34, восстановленный военнослужащими отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота. Особыми гостями парада станут ветераны Великой Отечественной войны — они смогут посмотреть шествие с трибун.

В 10:00 будет дан «Гудок Победы» — два протяженных, один длинный, как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Затем в Севастополе состоится патриотическая акция «Эскадра памяти» — парусные суда во главе с фрегатом «Херсонес» совершат торжественный выход из бухты. В 12:00 на Матросском бульваре и площади перед театром имени А. В. Луначарского пройдет арт-проект «Победный вальс», «Рио-Рита — радость Победы». На площадях Нахимова и Ушакова будет работать полевая кухня — все желающие смогут попробовать полевую кашу. В 16:00 на набережной Корнилова стартует танцевальная акция «За Победу танцуй до победного!».

Также в Севастополе на смотровой площадке Приморского бульвара состоятся акции «Красная гвоздика» и «Полевая почта»: все желающие смогут передать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Жители и гости города смогут оставить свои пожелания на открытках, которые будут доставлены адресатам. В 17:00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города и приглашенных звезд российской эстрады. Завершится день большим праздничным салютом.