Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Официально зарегистрированная безработица в Ленинградской области с начала 2021 года снизилась с 1,96% до 0,87% от численности трудоспособного населения. К концу апреля в поиске постоянного заработка находились около 9,3 тыс. жителей региона, обратившихся в областную биржу труда. Благодаря низким показателям, Ленобласть вошла в десятку регионов России с самой низкой безработицей, сообщает 5 мая пресс-служба областной администрации.

С начала 2021 года Биржа труда Ленобласти помогла найти новую работу 5,9 тыс. жителей области. Для поиска подходящей работы в январе-апреле на биржу труда обратились 13,6 тыс. человек, безработными были признаны 6,8 тыс. человек. За первые четыре месяца текущего года служба занятости выдала более 25 тыс. направлений на работу.

«Сегодня в базе вакансий области 25 тысяч предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих», — отметили в администрации Ленобласти.

Напомним, часть безработных, пострадавших от последствий пандемии, могут выйти на оплачиваемые общественные работы. При содействии службы занятости с начала года на такие работы было трудоустроено 388 человек. 78 из них — на рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в «Усадьбе Марьино», ТД «Цветы Тельмана», АНО «Ресурсный центр «Анна», АНО «Ресурсный центр «Кайкино» и в других организациях.

По данным Петростата, численность официально зарегистрированных безработных за период с января по март 2021 года снизилась в Ленобласти на 57,5%. В числе безработных на долю женщин приходится 59%; граждане в возрасте 16−29 лет составляют 18%. Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы составила в Ленобласти — 5,4 месяца.

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