Бухара, Узбекистан, , 13:13 — REGNUM Новым хокимом (главой) узбекистанской Бухары назначен Джамол Носиров, сообщили 5 мая в пресс-службе городского хокимията (администрации).

Ранее Носиров занимал должность первого заместителя министра культуры. В 2017—2020 годах он работал заместителем главы Бухарской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительских дел.

Носиров сменил на посту главы Бухары Уткира Жумаева, который возглавил город в феврале 2021 года. С марта 2020 года Жумаев исполнял обязанности хокима.

Джамол Носиров родился 12 июня 1985 года в Бухаре. В 2005 году окончил Бухарский государственный университет по специальности учитель физкультуры и физического воспитания.