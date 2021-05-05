Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM В Свердловской области с начала весны на воде случилось десять происшествий. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Купаться запрещено Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В результате них погибли шесть человек. Среди них оказался и один ребёнок. В МЧС призывают граждан быть предельно осторожными, в том числе и не детей без присмотра взрослых возле водоёма. «Ваша безопасность зависит только от вас!» — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Черноисточинском пруду погибла женщина, родившаяся в 1946 году. Обстоятельства этой трагедии устанавливаются.

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