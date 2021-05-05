Киев, , 13:08 — REGNUM Большинство граждан Украины называют войну Советского Союза с Третьим Рейхом 1941−1945 годов Великой Отечественной войной. Такие данные показал социологический опрос, проведенный Украинской социологической группой. Результаты опроса привел сегодня, 5 мая, глава группы Александр Левцун.

Согласно данным опроса, 60,6% респондентов, называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной, каковой она, собственно, и является.

Только 35,4% респондентов назвали эту войну Второй мировой.

Напомним, что на Украине власти официально проводят политику «декоммунизации», под которой они понимаю тотальный отказ от советского прошлого и его зачистку на всех уровнях общественной жизни. При этом превозносится деятельность Украинской повстанческой армии, как якобы борьба за независимость Украины, хотя на самом деле УПА были пособниками нацистов и сама организация была создана под патронажем Третьего Рейха. Само название «Великая Отечественная война» украинские декоммунизаторы пытаются вымарать, заменив его на «Вторую мировую войну» и представить дело так, что для Украины, весь этот масштабный исторический конфликт был войной УПА за украинскую независимость, при том, что УПА воевала исключительно с Красной армией, а также активно занималась геноцидом.

По результатам опроса 65,7% граждан Украины считают, что украинцы в Великой Отечественной войне воевали за свою землю и свои интересы.

21,3% считают, что украинцы воевали в составе советских войск «за чужие интересы».

Более половины опрошенных (52,3%) считают более важным праздновать на Украине День Победы 9 мая. Только 16,2% назвали более важным 8 мая, когда на Украине официально отмечают День памяти и примирения — праздник придуманный для замещения Дня Победы.

30,1% считают, что важны оба праздника.